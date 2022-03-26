Мер Чернігова: Місто рознесене вщент, залишилося менше половини жителів

Станом на 26 березня у місті Чернігові залишилося менше половини мешканців, місто вщент зруйноване – легше порахувати цілі будинки, ніж зруйновані.

Джерело: міський голова Чернігова Владислав Атрошенко на пресконференції у Ukraine Media Centre Kyiv, Атрошенко в ефірі каналу "Рада"

Пряма мова Атрошенка: "Місто рознесене вщент. Простіше порахувати ті будинки, які ще вцілили. Вбито більше 200 мирних людей. Зараз приблизно у Чернігові перебуває 120-130 тисяч містян (з приблизно 285-290 тисяч, які були до війни – ред.) Міська влада на місці, всі працюють, підтримують наше військо. Ніхто місто здавати не збирається".

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Деталі: Мер додав, що Чернігів наразі в оперативному оточені, ворог свідомо знищив міст, який з’єднував місто з Київським напрямком.

Місто немає змоги ні влаштувати гуманітарні коридори, ні вивезти поранених. Пішохідний міст наразі під постійними перехрестними обстрілами, перевозити вантажі через нього небезпечно, бо він може впасти.

Атрошенко зазначив, що місцева влада планує вивозити тяжкопоранених, яких не можна оперувати на місці. Наразі мова йде про 44 людини (це і військові, і цивільні громадяни, серед яких троє дітей).

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Мер додав, у місті немає сталої електроенергії, але воду розвозять всіма доступними методами, і усе, що можна відремонтувати, – ремонтують.

Атрошенко також підкреслив, що дуже допомагають волонтери, які надзвичайними зусиллями забезпечують людей всім необхідним.