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Мэр Чернигова: Город разнесен полностью, осталось меньше половины жителей

Ирина БалачукСуббота, 26 марта 2022, 15:14
Чернигов после вражеских обстрелов. Фото ГСЧС

По состоянию на 26 марта в Чернигове осталось менее половины жителей, город полностью разрушен – легче посчитать целые дома, чем разрушенные.

Источник: городской голова Чернигова Владислав Атрошенко на пресс-конференции в Ukraine Media Centre Kyiv, Атрошенко в эфире канала "Рада"

Прямая речь Атрошенко: "Город разнесен полностью. Проще сосчитать те дома, которые еще уцелели. Убито более 200 мирных людей. Сейчас примерно в Чернигове находится 120-130 тысяч горожан (из примерно 285-290 тысяч, которые были до войны – ред.). Городская власть на месте, все работают, поддерживают наше войско. Никто город сдавать не собирается".

Детали: Мэр добавил, что Чернигов в оперативном окружении, враг сознательно уничтожил мост, который соединял город с Киевским направлением.

Город не имеет возможности ни устроить гуманитарные коридоры, ни вывезти раненых. Пешеходный мост под постоянными перекрестными обстрелами, перевозить грузы через него опасно, потому что он может упасть.

Атрошенко отметил, что местные власти планируют вывозить тяжелораненых, которых нельзя оперировать на месте. В настоящее время речь идет о 44 человеках (это и военные, и гражданские граждане, среди которых трое детей).

Мэр добавил, что в городе нет устойчивой электроэнергии, но воду развозят всеми доступными методами, и все, что можно отремонтировать, – ремонтируют.

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Атрошенко также подчеркнул, что очень помогают волонтеры, которые чрезвычайными усилиями снабжают людей всем необходимым.

Темы: Черниговвойна
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