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Десятки громад перейшли до ПЦУ

Роман ПетренкоСубота, 26 березня 2022, 15:54
ЕПІФАНІЙ, ФОТО З ЙОГО ФЕЙСБУКУ

Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній повідомив, що десятки громад та декілька монастирів добровільно приєдналися до ПЦУ.

Джерело: Епіфаній у Twitter

Пряма мова Епіфанія: "Десятки громад, низка монастирів у різних областях України вже добровільно та усвідомлено виконали свій канонічний обов’язок і послідували Томосу про автокефалію, зробивши вибір на користь Церкви і України.

Двері Православної церкви України та наші серця відкриті для всіх!".

Нагадаємо: Епіфаній звернувся до патріарха Московського Кирила з проханням забрати до Росії тіла вбитих в Україні солдатів РФ.

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Теми: Православна Церква УкраїниЕпіфанійрелігіявійна
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