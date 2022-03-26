Десятки громад перешли в ПЦУ
Суббота, 26 марта 2022, 14:54
Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что десятки громад и несколько монастырей добровольно присоединились к ПЦУ.
Источник: Епифаний в Twitter
Прямая речь Епифания: "Десятки громад, ряд монастырей в разных областях Украины уже добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг и последовали Томосу об автокефалии, сделав выбор в пользу Церкви и Украины.
Реклама:
Дверь Православной церкви Украины и наши сердца открыты для всех!".
Напомним: Епифаний обратился к патриарху Московскому Кириллу с просьбой забрать в Россию тела убитых в Украине солдат РФ.
ВИДЕО ДНЯ