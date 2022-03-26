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Десятки громад перешли в ПЦУ

Роман ПетренкоСуббота, 26 марта 2022, 14:54
Десятки громад перешли в ПЦУ
ЕПИФАНИЙ, ФОТО ИЗ ЕГО ФЕЙСБУКА

Настоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний сообщил, что десятки громад и несколько монастырей добровольно присоединились к ПЦУ.

Источник: Епифаний в Twitter

Прямая речь Епифания: "Десятки громад, ряд монастырей в разных областях Украины уже добровольно и осознанно выполнили свой канонический долг и последовали Томосу об автокефалии, сделав выбор в пользу Церкви и Украины.

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Напомним: Епифаний обратился к патриарху Московскому Кириллу с просьбой забрать в Россию тела убитых в Украине солдат РФ.

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Темы: Православная Церковь УкраиныЕпифанийрелигиявойна
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