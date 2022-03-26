У Львові - вибухи. Триває повітряна тривога
У Львові пролунало кілька вибухів.
Джерело: мер міста Андрій Садовий, очевидці в коментарі УП
Пряма мова Садового: "Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації.
Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях".
Деталі: Пізніше Садовий попередив львів'ян, що можливі повторні обстріли і ще раз закликав залишатись в укриттях.
Очевидці повідомляють про сильний дим над одним із районів міста. Ситуація може ускладнюватися тим, що в місті в суботу - сильні пориви вітру.
Оновлено: Начальник Льввської ОВА Максим Козицький повідомив про три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць.
Пізніше очільник ОВА повідомив, що за попередніми даними, в результаті двох ракетних ударів по Львову постраждали п'ятро людей, влучань у житлові будинки не було.
Козицький попередив, що загроза ракетного удару ще зберігається, закликав залишатись в укриттях.