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У Львові - вибухи. Триває повітряна тривога

Валентина РоманенкоСубота, 26 березня 2022, 16:53

У Львові пролунало кілька вибухів.

Джерело: мер міста Андрій Садовий, очевидці в коментарі УП

Пряма мова Садового: "Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації.

Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях". 

Деталі: Пізніше Садовий попередив львів'ян, що можливі повторні обстріли і ще раз закликав залишатись в укриттях.

Очевидці повідомляють про сильний дим над одним із районів міста. Ситуація може ускладнюватися тим, що в місті в суботу - сильні пориви вітру.

 

Оновлено: Начальник Льввської ОВА Максим Козицький повідомив про три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць. 

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Пізніше очільник ОВА повідомив, що за попередніми даними, в результаті двох ракетних ударів по Львову постраждали п'ятро людей, влучань у житлові будинки не було.

Козицький попередив, що загроза ракетного удару ще зберігається, закликав залишатись в укриттях.

Теми: Львіввійна
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