Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Львові - вибухи. Триває повітряна тривога

Валентина РоманенкоСубота, 26 березня 2022, 15:53
У Львові - вибухи. Триває повітряна тривога

У Львові пролунало кілька вибухів.

Джерело: мер міста Андрій Садовий, очевидці в коментарі УП

Пряма мова Садового: "Прилетіло по Львову. Чекаємо на інформацію від Військової адміністрації.

Реклама:

Прохання не поширювати фото/відео. Залишайтесь в укриттях". 

Деталі: Пізніше Садовий попередив львів'ян, що можливі повторні обстріли і ще раз закликав залишатись в укриттях.

Очевидці повідомляють про сильний дим над одним із районів міста. Ситуація може ускладнюватися тим, що в місті в суботу - сильні пориви вітру.

ВІДЕО ДНЯ
 

Оновлено: Начальник Льввської ОВА Максим Козицький повідомив про три потужні вибухи біля Львова зі сторони Кривчиць. 

Пізніше очільник ОВА повідомив, що за попередніми даними, в результаті двох ракетних ударів по Львову постраждали п'ятро людей, влучань у житлові будинки не було.

Козицький попередив, що загроза ракетного удару ще зберігається, закликав залишатись в укриттях.

Теми: Львіввійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
У Росії еліта уникає публічності, а в регіонах приховують мобілізацію – Подоляк
Кулеба: Байден розуміє, що війна в Україні визначить хід історії ХХІ століття
В результаті ракетних ударів по Львову є п'ятеро постраждалих
Байден після зустрічі з українськими біженцями назвав Путіна "м’ясником"
Останні новини
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
Усі новини...
Реклама: