Во Львове – взрывы. Продолжается воздушная тревога
Во Львове раздалось несколько взрывов.
Источник: мэр города Андрей Садовый, очевидцы в комментарии УП
Прямая речь Садового: "Прилетело по Львову. Ждем информации от Военной администрации.
Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях".
Детали: Позже Садовый предупредил львовян, что возможны повторные обстрелы и еще раз призвал оставаться в укрытиях.
Очевидцы сообщают о сильном дыме над одним из районов города. Ситуация может осложняться тем, что в городе в субботу – сильные порывы ветра.
Обновлено: Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о трех мощных взрывах возле Львова со стороны Кривчиц.
Позже глава ОВА сообщил, что по предварительным данным, в результате двух ракетных ударов по Львову пострадали пять человек, попаданий в жилые дома не было.
Козицкий предупредил: угроза ракетного удара еще сохраняется и призвал оставаться в укрытиях.