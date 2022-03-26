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Во Львове – взрывы. Продолжается воздушная тревога

Валентина РоманенкоСуббота, 26 марта 2022, 15:53
Во Львове – взрывы. Продолжается воздушная тревога

Во Львове раздалось несколько взрывов.

Источник: мэр города Андрей Садовый, очевидцы в комментарии УП

Прямая речь Садового: "Прилетело по Львову. Ждем информации от Военной администрации.

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Просьба не распространять фото/видео. Оставайтесь в укрытиях".

Детали: Позже Садовый предупредил львовян, что возможны повторные обстрелы и еще раз призвал оставаться в укрытиях.

Очевидцы сообщают о сильном дыме над одним из районов города. Ситуация может осложняться тем, что в городе в субботу – сильные порывы ветра.

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Обновлено: Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о трех мощных взрывах возле Львова со стороны Кривчиц.

Позже глава ОВА сообщил, что по предварительным данным, в результате двух ракетных ударов по Львову пострадали пять человек, попаданий в жилые дома не было.

Козицкий предупредил: угроза ракетного удара еще сохраняется и призвал оставаться в укрытиях.

Темы: Львоввойна
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