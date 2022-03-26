В результаті ракетних ударів по Львову є п'ятеро постраждалих
Субота, 26 березня 2022, 18:01
За попередніми даними, в результаті двох ракетних ударів по Львову постраждали п'ятро людей, влучань у житлові будинки не було.
Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький
Пряма мова: Те, що можу розповісти станом на цю годину:
Сталося два ракетних удари у межах Львова.
Інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п’ять людей.
Деталі: Козицький наголошує: загроза ракетного удару ще зберігається.
"Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти! Все, що можна повідомляти з міркувань безпеки, я повідомлю", - додає він.
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