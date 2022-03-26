В результаті ракетних ударів по Львову є п'ятеро постраждалих

За попередніми даними, в результаті двох ракетних ударів по Львову постраждали п'ятро людей, влучань у житлові будинки не було.

Джерело: голова Львівської ОВА Максим Козицький

Пряма мова: Те, що можу розповісти станом на цю годину:



Сталося два ракетних удари у межах Львова.



Інформація про те, що було влучання у житловий будинок чи інші об’єкти інфраструктури не підтвердилася. За попередніми даними, постраждали п’ять людей.

Деталі: Козицький наголошує: загроза ракетного удару ще зберігається.



"Залишайтесь в укриттях! Не ходіть по вулиці! Не фотографуйте нічого! Не читайте інформацію в анонімних телеграм-каналах і не поширюйте її звідти! Все, що можна повідомляти з міркувань безпеки, я повідомлю", - додає він.