В результате ракетных ударов по Львову есть пятеро пострадавших

По предварительным данным, в результате двух ракетных ударов по Львову пострадали пять человек, попаданий в жилые дома не было.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий

Прямая речь: То, что могу рассказать по состоянию на этот час:

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Произошли два ракетных удара в пределах Львова.

Информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Детали: Козицкий отмечает: угроза ракетного удара еще сохраняется.

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