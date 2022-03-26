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В результате ракетных ударов по Львову есть пятеро пострадавших

Валентина РоманенкоСуббота, 26 марта 2022, 18:01

По предварительным данным, в результате двух ракетных ударов по Львову пострадали пять человек, попаданий в жилые дома не было.

Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий

Прямая речь: То, что могу рассказать по состоянию на этот час:

Произошли два ракетных удара в пределах Львова.

Информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Детали: Козицкий отмечает: угроза ракетного удара еще сохраняется.

"Оставайтесь в укрытиях! Не ходите по улице! Не фотографируйте ничего! Не читайте информацию в анонимных телеграмм-каналах и не распространяйте ее оттуда! Все, что можно сообщать из соображений безопасности, я сообщу", - добавляет он.

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Темы: Львов
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