В результате ракетных ударов по Львову есть пятеро пострадавших
Суббота, 26 марта 2022, 17:01
По предварительным данным, в результате двух ракетных ударов по Львову пострадали пять человек, попаданий в жилые дома не было.
Источник: глава Львовской ОВА Максим Козицкий
Прямая речь: То, что могу рассказать по состоянию на этот час:
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Произошли два ракетных удара в пределах Львова.
Информация о том, что было попадание в жилой дом или другие объекты инфраструктуры не подтвердилась. По предварительным данным, пострадали пять человек.
Детали: Козицкий отмечает: угроза ракетного удара еще сохраняется.
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