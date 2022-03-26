На Сході українські захисники збили російський бомбардувальник
Субота, 26 березня 2022, 18:35
Зенітно-ракетними підрозділами Повітряних сил було збито російський бомбардувальник.
Джерело: повітряне командування "Схід"
Дослівно: "Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено дві ворожі цілі. Так на Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "розпрощався з життям" БПЛА".
Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, станом на 26 березня росіяни втратили вже 117 літаків та 127 гелікоптерів.
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