На Сході українські захисники збили російський бомбардувальник

Зенітно-ракетними підрозділами Повітряних сил було збито російський бомбардувальник.

Джерело: повітряне командування "Схід"

Дослівно: "Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено дві ворожі цілі. Так на Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "розпрощався з життям" БПЛА".

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Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, станом на 26 березня росіяни втратили вже 117 літаків та 127 гелікоптерів.