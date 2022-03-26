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На Сході українські захисники збили російський бомбардувальник

Денис КарловськийСубота, 26 березня 2022, 18:35
Фото ілюстративне: getty images

Зенітно-ракетними підрозділами Повітряних сил було збито російський бомбардувальник.

Джерело: повітряне командування "Схід"

Дослівно: "Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено дві ворожі цілі. Так на Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "розпрощався з життям" БПЛА".

Що було раніше: За даними Генштабу ЗСУ, станом на 26 березня росіяни втратили вже 117 літаків та 127 гелікоптерів.

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Теми: РосіявійнаХарківська областьЗбройні сили
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