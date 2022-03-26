На Востоке украинские защитники сбили российский бомбардировщик
Суббота, 26 марта 2022, 18:35
Зенитно-ракетными подразделениями Воздушных сил был сбит российский бомбардировщик.
Источник: воздушное командование "Восток"
Дословно: "Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены две вражеские цели.
Так на Слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем "попрощался с жизнью" БПЛА".
Что было раньше: По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 26 марта россияне потеряли уже 117 самолетов и 127 вертолетов.
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