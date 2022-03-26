На Востоке украинские защитники сбили российский бомбардировщик

Зенитно-ракетными подразделениями Воздушных сил был сбит российский бомбардировщик.

Источник: воздушное командование "Восток"

Дословно: "Зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил в зоне ответственности воздушного командования "Восток" уничтожены две вражеские цели.

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Так на Слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем ​​"попрощался с жизнью" БПЛА".

Что было раньше: По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 26 марта россияне потеряли уже 117 самолетов и 127 вертолетов.