Росіяни завдали ще одного ракетного удару по Львову: три потужні вибухи

Російські окупанти продовжують обстрілювати Львів.

Джерело: мер Андрій Садовий, голова ОВА Максим Козицький

Пряма мова Садовий: "Ще один ракетний удар по Львову. Оновлюємо інформацію".

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Пряма мова Козицького: "Сталося ще три потужні вибухи. Повітряна тривога зберігається! Залишайтесь в укриттях, зберігайте спокій. Не розповсюджуйте жодної інформацї, фото чи відео до офіційних повідомлень".

Деталі: В результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали.

Триває гасіння пожеж. На місцях працюють відповідні служби.

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Ввечері Львів зазнав кількох ракетних ударів ворога. Наразі відомо про мінімум 5 постраждалих. У місті горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо.

Нагадаємо: Наразі у Польщі перебуває президент США Джо Байден. У суботу він відвідав Національний стадіон у Варшаві, де зустрівся з біженцями з України та волонтерами.

Журналісти також запитали президента США, що він думає про президента Росії, спостерігаючи за тим, що він робив з людьми, яких зустрічав на стадіоні. Байден відповів: "Він м'ясник".

Під час візиту до Варшави Джо Байден також зустрівся з очільниками українського МЗС та Міноборони, на якій він гарантував, що підтримка США буде зберігатися аж до перемоги України.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба натякнув на досягнуту домовленість щодо "конкретних кроків", які мають зменшити кількість російських ракет, які влучають в об’єкти в Україні.