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Росіяни завдали ще одного ракетного удару по Львову: три потужні вибухи

Валентина РоманенкоСубота, 26 березня 2022, 19:12
ілюстративне фото

Російські окупанти продовжують обстрілювати Львів.

Джерело: мер Андрій Садовий, голова ОВА Максим Козицький

Пряма мова Садовий: "Ще один ракетний удар по Львову. Оновлюємо інформацію".

Пряма мова Козицького: "Сталося ще три потужні вибухи. Повітряна тривога зберігається! Залишайтесь в укриттях, зберігайте спокій. Не розповсюджуйте жодної інформацї, фото чи відео до офіційних повідомлень".

Деталі:  В результаті нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали.

Триває гасіння пожеж. На місцях працюють відповідні служби.

Ввечері Львів зазнав кількох ракетних ударів ворога. Наразі відомо про мінімум 5 постраждалих. У місті горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо.

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Нагадаємо: Наразі у Польщі перебуває президент США Джо Байден. У суботу він відвідав Національний стадіон у Варшаві, де зустрівся з біженцями з України та волонтерами.

Журналісти також запитали президента США, що він думає про президента Росії, спостерігаючи за тим, що він робив з людьми, яких зустрічав на стадіоні. Байден відповів: "Він м'ясник".

Під час візиту до Варшави Джо Байден також зустрівся з очільниками українського МЗС та Міноборони, на якій він гарантував, що підтримка США буде зберігатися аж до перемоги України.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба натякнув на досягнуту домовленість щодо "конкретних кроків", які мають зменшити кількість російських ракет, які влучають в об’єкти в Україні.

Теми: Львів
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