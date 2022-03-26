Россияне нанесли еще один ракетный удар по Львову: три мощных взрыва

Российские оккупанты продолжают обстреливать Львов.

Источник: мэр Андрей Садовый, председатель ОГА Максим Козицкий

Прямая речь Садового: "Еще один ракетный удар по Львову. Обновляем информацию".

Прямая речь Козицкого: "Случилось еще три мощных взрыва. Воздушная тревога сохраняется! Оставайтесь в укрытиях, сохраняйте спокойствие. Не распространяйте никакой информации, фото или видео до официальных сообщений".

Детали: В результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Жилые дома не пострадали.

Продолжается тушение пожаров. На местах работают соответствующие службы.

Вечером Львов подвергся нескольким ракетным ударам врага. Пока известно о минимум 5 пострадавших. В городе горит один из промышленных объектов, где хранится топливо.

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Напомним: В настоящее время в Польше находится президент США Джо Байден. В субботу он посетил Национальный стадион в Варшаве, где встретился с беженцами из Украины и волонтерами.

Журналисты также спросили президента США, что он думает о президенте России, наблюдая за тем, что тот сделал с людьми, которых Байден встречал на стадионе. Президент США ответил: "Он мясник".

Во время визита в Варшаву Джо Байден также встретился с главами украинского МИД и Минобороны, на встрече он гарантировал, что поддержка США будет сохраняться вплоть до победы Украины.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул на достигнутую договоренность относительно "конкретных шагов", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих по объектам в Украине.