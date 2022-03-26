Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне нанесли еще один ракетный удар по Львову: три мощных взрыва

Валентина РоманенкоСуббота, 26 марта 2022, 18:12
Россияне нанесли еще один ракетный удар по Львову: три мощных взрыва
иллюстративное фото

Российские оккупанты продолжают обстреливать Львов.

Источник: мэр Андрей Садовый, председатель ОГА Максим Козицкий

Прямая речь Садового: "Еще один ракетный удар по Львову. Обновляем информацию".

Реклама:

Прямая речь Козицкого: "Случилось еще три мощных взрыва. Воздушная тревога сохраняется! Оставайтесь в укрытиях, сохраняйте спокойствие. Не распространяйте никакой информации, фото или видео до официальных сообщений".

Детали: В результате новых ракетных ударов по Львову нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры. Жилые дома не пострадали.

Продолжается тушение пожаров. На местах работают соответствующие службы.

ВИДЕО ДНЯ

Вечером Львов подвергся нескольким ракетным ударам врага. Пока известно о минимум 5 пострадавших. В городе горит один из промышленных объектов, где хранится топливо.

Напомним: В настоящее время в Польше находится президент США Джо Байден. В субботу он посетил Национальный стадион в Варшаве, где встретился с беженцами из Украины и волонтерами.

Журналисты также спросили президента США, что он думает о президенте России, наблюдая за тем, что тот сделал с людьми, которых Байден встречал на стадионе. Президент США ответил: "Он мясник".

Во время визита в Варшаву Джо Байден также встретился с главами украинского МИД и Минобороны, на встрече он гарантировал, что поддержка США будет сохраняться вплоть до победы Украины.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба намекнул на достигнутую договоренность относительно "конкретных шагов", которые должны уменьшить количество российских ракет, попадающих по объектам в Украине.

Темы: Львов
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Зеленский – Польше: Если Украине не помогут с самолетами, РФ может угрожать и соседям
Россияне оккупировали Славутич
Военные РФ попали в нефтебазу в Дубно
Словакия завершает замену советской системы ПВО современной
Последние новости
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибшие и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
Все новости...
Реклама: