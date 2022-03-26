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Внаслідок обстрілу у Львові горить промисловий об'єкт - мер

Валентина РоманенкоСубота, 26 березня 2022, 18:57

В результаті ракетних ударів по Львову горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий в соцмережах

Пряма мова: "Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала. На місці працюють всі відповідні служби".

Деталі: Мер вкотре попросив усіх містян залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Що передувало: Голова ОВА Маским Козицький повідомив, що за попередніми даними, в результаті двох ракетних ударів по Львову постраждали п'ятеро людей, влучань у житлові будинки не було.

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Теми: Львів
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