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Внаслідок обстрілу у Львові горить промисловий об'єкт - мер

Валентина РоманенкоСубота, 26 березня 2022, 17:57

В результаті ракетних ударів по Львову горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий в соцмережах

Пряма мова: "Внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала. На місці працюють всі відповідні служби".

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Деталі: Мер вкотре попросив усіх містян залишатись в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Що передувало: Голова ОВА Маским Козицький повідомив, що за попередніми даними, в результаті двох ракетних ударів по Львову постраждали п'ятеро людей, влучань у житлові будинки не було.

Теми: Львів
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