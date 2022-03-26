У Харкові росіяни знову обстріляли ядерну установку

У Харкові під російський обстріл знову потрапила ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів".

Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання України

Дослівно: "За інформацією експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ) 26.03.2022 року ЯПУ "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли.

Оцінити масштаби пошкоджень унеможливлюється із-за бойових дій, які не припиняються у районі розташування ядерної установки".

Деталі: Відзначається, що "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

Продовження її бомбардування чи обстрілів можуть призвести до тяжких наслідків із забруднення прилеглих територій.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: