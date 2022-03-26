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У Харкові росіяни знову обстріляли ядерну установку

Альона Мазуренко Субота, 26 березня 2022, 19:10
У Харкові росіяни знову обстріляли ядерну установку
ФОТО: FACEBOOK ХАРКІВСЬКОГО ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ

У Харкові під російський обстріл знову потрапила ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів".

Джерело: Державна інспекція ядерного регулювання України

Дослівно: "За інформацією експлуатуючої організації (ННЦ ХФТІ) 26.03.2022 року ЯПУ "Джерело нейтронів" в черговий раз потрапила під обстріли.

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Оцінити масштаби пошкоджень унеможливлюється із-за бойових дій, які не припиняються у районі розташування ядерної установки".

Деталі: Відзначається, що "Джерело нейтронів", як і будь-яка інша ядерна установка, не розрахована на експлуатацію в умовах бойових дій.

Продовження її бомбардування чи обстрілів можуть призвести до тяжких наслідків із забруднення прилеглих територій.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • Ввечері 10 березня окупанти обстріляли район П'ятихатки, де розташований Харківський фізико-технічний інститут, і знеструмили дослідницьку ядерну підкритичну установку (ЯПУ) "Джерело нейтронів".

Теми: ХарківобстрілРосія
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