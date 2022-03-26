Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харькове россияне снова обстреляли ядерную установку

Мазуренко Алена Суббота, 26 марта 2022, 20:10
ФОТО: FACEBOOK ХАРЬКОВСКОГО ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

В Харькове под российский обстрел снова попала ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов".

Источник: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины

Дословно: "По информации эксплуатирующей организации (ННЦ ХФТИ) 26.03.2022 года ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы.

Оценить масштабы повреждений делается невозможным из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки".

Детали: Отмечается, что "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.

Продолжение ее бомбардировки или обстрелов может привести к тяжелым последствиям из-за загрязнения близлежащих территорий.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

  • Вечером 10 марта оккупанты обстреляли район Пятихатки, где расположен Харьковский физико-технический институт, и обесточили исследовательскую ядерную подкритическую установку (ЯПУ) "Источник нейтронов".

Темы: ХарьковобстрелРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

В ближайшее время может быть возобновлено движение по трассе Киев-Житомир – глава ОВА

ВСУ зафиксировали отвод 700 единиц вражеской техники от Киева за ночь, но возможны "сюрпризы"

Путин подписал указ об оплате за газ в рублях, но есть одно "но"

Эрдоган заявил о принципиальном согласии стать гарантом безопасности для Украины

Количество жертв удара по Николаевской ОГА достигло 20-ти

Предательница Поклонская заявила, что "Украина – не Россия"

Все новости...
Харьков
Степан Пантера, диверсанты и "четыре подполковников". Война, день 31-й. Записки харьковчанина
Оккупанты атаковали из "Градов" поликлинику в Харькове, где выдавали гуманитарку – 4 погибших
Россияне нанесли 55 ударов по Харьковщине за сутки – ОВА
Последние новости
20:30
Украинцы получили возможность обменять наличную гривню в Венгрии
20:29
фотоЧерниговщина: ВСУ уничтожили колонну бронетехники россиян
20:26
Оккупанты депортировали 45 тысяч мариупольцев – Верещук
20:26
Как аптеки и магазины доставляют украинцам товары во время войны
20:25
В результате обстрелов в Северодонецке и Лисичанске погибли два человека
20:19
История 9-летнего Максима из Чернигова, преодолевшего 1000 км, чтобы встретиться с мамой
20:17
Генштаб: у россиян новая цель на востоке – блокада Краматорска и Славянска
20:09
Британия направит Украине больше летального вооружения
19:56
В РФ хотят запретить экспорт семян рапса и подсолнечника: боятся дефицита
19:56
В Харькове разоблачили ботоферму РФ: рассылала СМС военным
Все новости...