В Харькове россияне снова обстреляли ядерную установку

В Харькове под российский обстрел снова попала ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов".

Источник: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины

Дословно: "По информации эксплуатирующей организации (ННЦ ХФТИ) 26.03.2022 года ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы.

Оценить масштабы повреждений делается невозможным из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки".

Детали: Отмечается, что "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.

Продолжение ее бомбардировки или обстрелов может привести к тяжелым последствиям из-за загрязнения близлежащих территорий.

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