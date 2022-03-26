В Харькове россияне снова обстреляли ядерную установку
Суббота, 26 марта 2022, 19:10
В Харькове под российский обстрел снова попала ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов".
Источник: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины
Дословно: "По информации эксплуатирующей организации (ННЦ ХФТИ) 26.03.2022 года ЯПУ "Источник нейтронов" в очередной раз попала под обстрелы.
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Оценить масштабы повреждений делается невозможным из-за боевых действий, которые не прекращаются в районе расположения ядерной установки".
Детали: Отмечается, что "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий.
Продолжение ее бомбардировки или обстрелов может привести к тяжелым последствиям из-за загрязнения близлежащих территорий.
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Предыстория:
- Вечером 10 марта оккупанты обстреляли район Пятихатки, где расположен Харьковский физико-технический институт, и обесточили исследовательскую ядерную подкритическую установку (ЯПУ) "Источник нейтронов".