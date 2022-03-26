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Туреччина запрошує до себе російських олігархів, що потрапили під санкції

Субота, 26 березня 2022, 20:19

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що російські олігархи, які зараз намагаються врятувати майно, арештоване через санкції у державах ЄС, можуть продовжити діяльність у Туреччині.

Про це він заявив, як пише "Європейська правда", відповідаючи на запитання американського каналу SNBC на Дохійському форумі (у Катарі).

"Ми запроваджуємо ті санкції, які схвалила ООН (нинішні санкції проти РФ такими не є - ЄП). Тож якщо хтось з росіян хоче приїхати до Туреччини, він може приїхати до Туреччини, не проблема... Я якщо хтось з олігархів хоче робити бізнес у Туреччині, і якщо цей бізнес легальний та не суперечить міжнародному праву – то я це розгляну (надання права на ведення бізнесу такому громадянину РФ)", - заявив Чавушоглу.

Таке запитання до Чавушоглу виникло на фоні того, що у до Туреччини припливли дві суперяхти Романа Абрамовича, які олігарх встиг вивести з європейських портів. Одна з них втекла у Бодрум, де її блокували юні українські яхтсмени

Туреччина не бачить жодних перепон для перебазування до її портів яхт олігархів, на кшталт, Абрамовича, вартість двох яхт якого оцінюється в $1,2 млрд.

Як повідомлялося, УП знайшла в Європі яхти російських олігархів. Яхти Абрамовича тоді перебували у Іспанії та у французькій юрисдикції.

Теми: ТуреччинасанкціїолігархиРосія
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