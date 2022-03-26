Турция приглашает к себе попавших под санкции российских олигархов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские олигархи, которые сейчас пытаются спасти имущество, арестованное из-за санкций в государствах ЕС, могут продолжить деятельность в Турции.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы американского канала SNBC на Дохийском форуме (в Катаре).

"Мы вводим те санкции, которые одобрила ООН (нынешние санкции против РФ таковыми не являются – ЕН). Если кто-то из россиян хочет приехать в Турцию, он может приехать в Турцию, не проблема... Я если кто-то из олигархов хочет делать бизнес в Турции, и если этот бизнес легален и не противоречит международному праву – то я это рассмотрю (предоставление права на ведение бизнеса такому гражданину РФ)", - заявил Чавушоглу.

Реклама:

Такой вопрос к Чавушоглу возник на фоне того, что в Турцию приплыли две суперяхты Романа Абрамовича, которые олигарх успел вывести из европейских портов. Одна из них сбежала в Бодрум, где ее блокировали юные украинские яхтсмены.

Турция также не видит никаких препятствий для перебазирования в ее порты яхт олигархов, наподобие Абрамовича, стоимость двух яхт которого оценивается в $1,2 млрд.

Как сообщалось, УП нашла в Европе яхты российских олигархов. Яхты Абрамовича находились тогда в Испании и во французской юрисдикции.