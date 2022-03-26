Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Турция приглашает к себе попавших под санкции российских олигархов

Суббота, 26 марта 2022, 20:19

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что российские олигархи, которые сейчас пытаются спасти имущество, арестованное из-за санкций в государствах ЕС, могут продолжить деятельность в Турции.

Об этом он заявил, отвечая на вопросы американского канала SNBC на Дохийском форуме (в Катаре).

"Мы вводим те санкции, которые одобрила ООН (нынешние санкции против РФ таковыми не являются – ЕН). Если кто-то из россиян хочет приехать в Турцию, он может приехать в Турцию, не проблема... Я если кто-то из олигархов хочет делать бизнес в Турции, и если этот бизнес легален и не противоречит международному праву – то я это рассмотрю (предоставление права на ведение бизнеса такому гражданину РФ)", - заявил Чавушоглу.

Такой вопрос к Чавушоглу возник на фоне того, что в Турцию приплыли две суперяхты Романа Абрамовича, которые олигарх успел вывести из европейских портов. Одна из них сбежала в Бодрум, где ее блокировали юные украинские яхтсмены.

Турция также не видит никаких препятствий для перебазирования в ее порты яхт олигархов, наподобие Абрамовича, стоимость двух яхт которого оценивается в $1,2 млрд.

Как сообщалось, УП нашла в Европе яхты российских олигархов. Яхты Абрамовича находились тогда в Испании и во французской юрисдикции.

Темы: ТурциясанкцииолигархиРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

В ближайшее время может быть возобновлено движение по трассе Киев-Житомир – глава ОВА

ВСУ зафиксировали отвод 700 единиц вражеской техники от Киева за ночь, но возможны "сюрпризы"

Путин подписал указ об оплате за газ в рублях, но есть одно "но"

Эрдоган заявил о принципиальном согласии стать гарантом безопасности для Украины

Количество жертв удара по Николаевской ОГА достигло 20-ти

Предательница Поклонская заявила, что "Украина – не Россия"

Все новости...
Турция
Босфор закрывали из-за мины – предположительно одной из тех, которыми РФ заменяла Черное море
Франция готовит "гуманитарную операцию" для эвакуации Мариуполя c Турцией и Грецией
Никакого консенсуса с Россией по 4 упомянутым Эрдоганом пунктам нет – Кулеба
Последние новости
20:49
Премьер Польши считает, что РФ "достаточно скоро" попытается захватить треть Украины
20:30
Украинцы получили возможность обменять наличную гривню в Венгрии
20:29
фотоЧерниговщина: ВСУ уничтожили колонну бронетехники россиян
20:26
Оккупанты депортировали 45 тысяч мариупольцев – Верещук
20:26
Как аптеки и магазины доставляют украинцам товары во время войны
20:25
В результате обстрелов в Северодонецке и Лисичанске погибли два человека
20:19
История 9-летнего Максима из Чернигова, преодолевшего 1000 км, чтобы встретиться с мамой
20:17
Генштаб: у россиян новая цель на востоке – блокада Краматорска и Славянска
20:09
Британия направит Украине больше летального вооружения
19:56
В РФ хотят запретить экспорт семян рапса и подсолнечника: боятся дефицита
Все новости...