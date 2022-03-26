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У Святошинському районі Києва відновили електропостачання

Субота, 26 березня 2022, 20:34

Електропостачання у Святошинському районі Києва відновили після пошкодження, яке сталося внаслідок бойових дій у передмісті.

Джерело: КМДА в Telegram.

Деталі: Наразі тривають роботи із підключення окремих споживачів. Фахівці ДТЕК "Київські електричні мережі" провели ремонтні роботи у 6 місцях.

Що передувало: у суботу вранці Святошинський район Києва опинився без електропостачання через пошкодження двох ліній електропостачання. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення. На правому березі протягом дня спостерігався понижений тиск води.



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Теми: Київенергетика
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