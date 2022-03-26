В Святошинском районе Киева возобновили электроснабжение
Суббота, 26 марта 2022, 19:34
Электроснабжение в Святошинском районе Киева возобновили после повреждения, которое произошло в результате боевых действий в пригороде.
Источник: КГГА в Telegram.
Подробности: В настоящее время продолжаются работы по подключению отдельных потребителей. Специалисты ДТЭК "Киевские электрические сети" провели ремонтные работы в 6 местах.
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Что предшествовало: в субботу утром Святошинский район Киева оказался без электроснабжения из-за повреждения двух линий электроснабжения. В зоне обесточивания заведения здравоохранения перешли на резервное электропитание. На правом берегу в течение дня наблюдалось пониженное давление воды.