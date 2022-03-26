Частина Києва без світла через обстріли

У Святошинському районі відсутнє електропостачання: дві лінії відключено через обстріли окупантів у передмісті, повідомляє КМДА. Також можливе пониження тиску води.

Джерело: КМДА

Деталі: У Святошинському районі відсутнє електропостачання через відключення двох ліній внаслідок бойових дій у передмісті – у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Наразі відключені дві лінії 110 кВ.

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Аварійні служби оцінять пошкодження після завершення активних бойових дій. Наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли.

На ліквідацію пошкоджень потрібно кілька годин. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення.

Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці, тому на правому березі протягом дня можливий понижений тиск води.