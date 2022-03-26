Частина Києва без світла через обстріли

У Святошинському районі відсутнє електропостачання: дві лінії відключено через обстріли окупантів у передмісті, повідомляє КМДА. Також можливе пониження тиску води.

Джерело: КМДА

Деталі: У Святошинському районі відсутнє електропостачання через відключення двох ліній внаслідок бойових дій у передмісті – у напрямках Гостомеля та Ірпеня. Наразі відключені дві лінії 110 кВ.

Аварійні служби оцінять пошкодження після завершення активних бойових дій. Наразі робота фахівців неможлива, бо окупанти продовжують обстріли.

На ліквідацію пошкоджень потрібно кілька годин. У зоні знеструмлення заклади охорони здоров’я перейшли на резервне живлення.

Відключення ліній призвело до знеструмлення трьох насосних станцій у столиці, тому на правому березі протягом дня можливий понижений тиск води.