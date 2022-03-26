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В Україні з початку війни вбили 12 журналістів – Венедіктова

Альона Мазуренко Субота, 26 березня 2022, 20:02

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що з початку війни Росії проти України від рук окупантів загинуло 12 журналістів. 

Джерело: Facebook-сторінка Венедіктової

Пряма мова: "Розкривати світові правду про путінську агресію смертельно небезпечно – на війні загинуло вже 12 журналістів

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Вони висвітлювали воєнні злочини РФ і стали їх жертвами. Ще 10 представників ЗМІ отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості".

Деталі: За словами генпрокурора, наразі, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, окупанти скоїли злочини щонайменше відносно 56 представників ЗМІ, 15 із них громадяни інших держав.

Постраждали від російських загарбників 4 громадян Британії, 2 громадян Чехії, 2 – Данії, 2 - ОАЕ, 1 – Швейцарії, 2 - громадян США, один з яких загинув, також загинув громадянин Ірландії та громадянка РФ.

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Зокрема, 25 березня під час зйомок евакуації з розбомбленого та виснаженого Чернігова потрапили під обстріл автомобіль знімальних груп телеканалу 1+1 та турецького TRT World.

Осколкове поранення отримав кореспондент Андрій Цаплієнко. За фактом цієї атаки розпочато розслідування порушення загарбниками з РФ законів і звичаїв війни.

Також правоохоронцями зареєстровано щонайменше 7 проваджень щодо обстрілів, знищення або пошкодження телевеж та телерадіокомпаній.

Венедіктова додала, що облік злочинів проти журналістів прокуратура веде в координації Інститутом масової інформації.

За їхнім моніторингом, проти журналістів та медіа в Україні з початку широкомасштабного вторгнення скоєно вже 148 протиправних дій.

Теми: РосіявійнавбивствоЗМІ
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