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В Украине с начала войны убили 12 журналистов – Венедиктова

Алена МазуренкоСуббота, 26 марта 2022, 20:02

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что с начала войны России против Украины от рук оккупантов погибли 12 журналистов.

Источник: Facebook-страница Венедиктовой

Прямая речь: "Раскрывать миру правду о путинской агрессии смертельно опасно – на войне погибли уже 12 журналистов.

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Они освещали военные преступления РФ и стали жертвами. Еще 10 представителей СМИ получили телесные повреждения разной степени тяжести".

Детали: По словам генпрокурора, в настоящее время, по данным Единого реестра досудебных расследований, кафиры совершили преступления по меньшей мере в отношении 56 представителей СМИ, 15 из них граждане других государств.

Пострадали от российских захватчиков 4 граждан Британии, 2 граждан Чехии, 2 – Дании, 2 – ОАЭ, 1 – Швейцарии, 2 – граждан США, один из которых погиб, также погиб гражданин Ирландии и гражданка РФ.

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В частности, 25 марта во время съемок эвакуации из разбомбленного и истощенного Чернигова попали под обстрел автомобиль съемочных групп телеканала 1+1 и турецкого TRT World.

Осколочное ранение получил корреспондент Андрей Цаплиенко. По факту этой атаки начато расследование нарушения захватчиками из РФ законов и обычаев войны.

Также правоохранителями зарегистрировано по меньшей мере 7 производств об обстрелах, уничтожении или повреждении телебашен и телерадиокомпаний.

Венедиктова добавила, что учет преступлений против журналистов прокуратура ведет в координации Институтом массовой информации.

По их мониторингу против журналистов и медиа в Украине с начала широкомасштабного вторжения совершено уже 148 противоправных действий.

Темы: РосcиявойнаубийствоСМИ
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