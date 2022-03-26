Окупанти не змогли провести в Мелітополі проплачений мітинг – ОВА

Окупаційна влада Мелітополя Запорізької області так і не змогла провести проплачений мітинг на підтримку РФ через патріотичну позицію місцевих мешканців.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: Посилаючись на дані СБУ, ОВА повідомляє, що 26 березня о 8 годині ранку окупаційною владою РФ на чолі зі зрадницею Батьківщини, так званою тимчасово виконуючою обов’язки міського голови м. Мелітополь Галиною Данильченко на центральній площі міста планувалося проведення проплаченого мітингу.

Основною метою заходу повинно було стати висвітлення в російських ЗМІ нібито підтримки РФ мешканцями міста. Учасники такого мітингу повинні були тримати в руках російську символіку, за що б отримали 1200 рублів.

В ОВА також повідомляють, що окупанти привезли 30 осіб з числа мешканців тимчасово окупованого Криму, переважно осіб з явним ознаками алкогольної та наркотичної залежності, та намагалися залучити місцевих городян до мітингу, але отримали категоричну відмову.

Дослівно: "У зв’язку зі стійкою проукраїнською позицією мешканців Мелітополя акція не відбулась, до того ж фото "кримських алкашів" окупанти теж вирішили не публікувати навіть в місцевих проросійських ЗМІ".