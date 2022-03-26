Окупанти не змогли провести в Мелітополі проплачений мітинг – ОВА

Окупаційна влада Мелітополя Запорізької області так і не змогла провести проплачений мітинг на підтримку РФ через патріотичну позицію місцевих мешканців.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: Посилаючись на дані СБУ, ОВА повідомляє, що 26 березня о 8 годині ранку окупаційною владою РФ на чолі зі зрадницею Батьківщини, так званою тимчасово виконуючою обов’язки міського голови м. Мелітополь Галиною Данильченко на центральній площі міста планувалося проведення проплаченого мітингу.

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Основною метою заходу повинно було стати висвітлення в російських ЗМІ нібито підтримки РФ мешканцями міста. Учасники такого мітингу повинні були тримати в руках російську символіку, за що б отримали 1200 рублів.

В ОВА також повідомляють, що окупанти привезли 30 осіб з числа мешканців тимчасово окупованого Криму, переважно осіб з явним ознаками алкогольної та наркотичної залежності, та намагалися залучити місцевих городян до мітингу, але отримали категоричну відмову.

Дослівно: "У зв’язку зі стійкою проукраїнською позицією мешканців Мелітополя акція не відбулась, до того ж фото "кримських алкашів" окупанти теж вирішили не публікувати навіть в місцевих проросійських ЗМІ".