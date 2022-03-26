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Оккупанты не смогли провести в Мелитополе проплаченный митинг – ОВА

Катерина ТищенкоСуббота, 26 марта 2022, 20:02
Оккупанты не смогли провести в Мелитополе проплаченный митинг – ОВА
ФОТО "РИА-МЕЛИТОПОЛЬ"

Оккупационные власти Мелитополя Запорожской области так и не смогли провести проплаченный митинг в поддержку РФ из-за патриотической позиции местных жителей.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: Ссылаясь на данные СБУ, ОВА сообщает, что 26 марта в 8 часов утра оккупационными властями РФ во главе с предательницей Родины, так называемой временно исполняющей обязанности городского головы г. Мелитополь Галиной Данильченко на центральной площади города планировалось проведение проплаченного митинга.

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Основной целью мероприятия должно было стать освещение в российских СМИ якобы поддержки РФ жителями города. Участники такого митинга должны были держать в руках российскую символику, за что получили бы 1200 рублей.

В ОВА также сообщают, что оккупанты привезли 30 человек из числа жителей временно оккупированного Крыма, преимущественно лиц с явными признаками алкогольной и наркотической зависимости, и пытались привлечь местных горожан к митингу, но получили категорический отказ.

Дословно: "В связи с устойчивой проукраинской позицией жителей Мелитополя акция не состоялась, к тому же фото "крымских алкашей" оккупанты тоже решили не публиковать даже в местных пророссийских СМИ".

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Темы: МелитопольРосcияакцииЗапорожская область
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