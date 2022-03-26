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Військові РФ поцілили у нафтобазу в Дубні

Субота, 26 березня 2022, 23:52

Військові РФ поцілили в нафтобазу міста Дубно, що на Рівненщині.

Джерело: керівник Рівненська ОДА/ОВА Віталій Коваль у Telegram.

Дослівно: "Сьогодні на Рівненщині лунало дві повітряні тривоги. Під час першої ЗСУ збили ворожий дрон. Під час другої ракета, на жаль, влучила в нафтобазу міста Дубно. Збитки встановлюються".

Доповнено: Пізніше Коваль повідомив, що пожежу на нафтобазі локалізували. Хімічний та радіаційний фон у місті є в межах норми, евакуйовувати ані дітей, ані дорослих немає необхідності.

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Теми: Рівневійна
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