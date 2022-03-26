Военные РФ попали в нефтебазу в Дубно

Военные РФ попали в нефтебазу города Дубно Ровенской области.

Источник: руководитель Ровенской ОГА/ОВА Виталий Коваль в Telegram.

Дословно: "Сегодня в Ровенской области звучали две воздушные тревоги. Во время первой ВСУ сбили вражеский дрон. Во время второй ракета, к сожалению, попала в нефтебазу города Дубно. Ущерб устанавливается".

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Дополнено: Позже Коваль сообщил, что пожар на нефтебазе локализовали. Химический и радиационный фон в городе находится в пределах нормы, эвакуировать ни детей, ни взрослых нет необходимости.