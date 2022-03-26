Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Военные РФ попали в нефтебазу в Дубно

Суббота, 26 марта 2022, 23:52

Военные РФ попали в нефтебазу города Дубно Ровенской области.

Источник: руководитель Ровенской ОГА/ОВА Виталий Коваль в Telegram.

Дословно: "Сегодня в Ровенской области звучали две воздушные тревоги. Во время первой ВСУ сбили вражеский дрон. Во время второй ракета, к сожалению, попала в нефтебазу города Дубно. Ущерб устанавливается".

Дополнено: Позже Коваль сообщил, что пожар на нефтебазе локализовали. Химический и радиационный фон в городе находится в пределах нормы, эвакуировать ни детей, ни взрослых нет необходимости.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Ровновойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Оккупанты, рывшие окопы в лесах на ЧАЭС, заслуживают премии Дарвина – Верещук

Франция "заморозила" два вертолета Усманова – СМИ

Премьер Польши считает, что РФ "достаточно скоро" попытается захватить треть Украины

В ближайшее время может быть возобновлено движение по трассе Киев-Житомир – глава ОВА

ВСУ зафиксировали отвод 700 единиц вражеской техники от Киева за ночь, но возможны "сюрпризы"

Путин подписал указ об оплате за газ в рублях, но есть одно "но"

Все новости...
Ровно
Удар по телевышке в Ровно: количество погибших возросло до 19
В результате атаки РФ на телебашню под Ровно 9 человек погибли, 9 пострадали
Под Житомиром войска РФ уничтожили 7 зданий, вблизи Ровно – повредили телебашню
Последние новости
22:13
Британия заморозила активы трех компаний, помогавших РФ обойти санкции
22:10
Оккупанты, рывшие окопы в лесах на ЧАЭС, заслуживают премии Дарвина – Верещук
22:09
За сутки удалось спасти из оккупации менее 1500 украинцев: россияне стреляют и воруют гумпомощь
22:06
Кровавая энергия: украинские энергокомпании создали сайт о бизнесе, финансирующем РФ
22:00
Изюм уже 20 дней фактически в блокаде – россияне не выпускают людей
21:52
Франция "заморозила" два вертолета Усманова – СМИ
21:43
Байден: Путин изолировался и открытый вопрос, действительно ли он отступает
21:34
Чемпионат Европы по женской борьбе: Украина завоевала уже две медали
21:16
Россияне, покинувшие ЧАЭС, забрали с собой украинских Нацгвардейцев
21:14
В Украине остаются обесточенными более 1300 населенных пунктов
Все новости...