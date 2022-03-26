Военные РФ попали в нефтебазу в Дубно
Суббота, 26 марта 2022, 23:52
Военные РФ попали в нефтебазу города Дубно Ровенской области.
Источник: руководитель Ровенской ОГА/ОВА Виталий Коваль в Telegram.
Дословно: "Сегодня в Ровенской области звучали две воздушные тревоги. Во время первой ВСУ сбили вражеский дрон. Во время второй ракета, к сожалению, попала в нефтебазу города Дубно. Ущерб устанавливается".
Дополнено: Позже Коваль сообщил, что пожар на нефтебазе локализовали. Химический и радиационный фон в городе находится в пределах нормы, эвакуировать ни детей, ни взрослых нет необходимости.
ВИДЕО ДНЯ