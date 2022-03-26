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Гумкоридорами евакуювали ще 5 тисяч людей, дісталися й до Бородянки

Катерина ТищенкоСубота, 26 березня 2022, 22:04
Ірина Верещук, фото МінТОТ

У суботу гуманітарними коридорами було евакуйовано 5 208 людей, зокрема відбулася евакуація з Бородянки та сіл Київщини.

Джерело: голова МінТОТ Ірина Верещук на брифінгу

Пряма мова: "З 10 погоджених гуманітарних коридорів спрацювали всі. Всього евакуйовано 5 208 людей".

Деталі: На Донеччині з Маріуполя до Запоріжжя на власному автотранспорті дісталася за день 331 людина.

"Сьогодні нам нарешті вдалося довезти до міста Запоріжжя маріупольців, яких вчора евакуювали з Бердянська. Всі 4000 людей зараз вже в безпеці", - повідомила вона.

За словами Верещук, на неділю Україна буде домовлятися про відкриття гуманітарного коридору на маршруті Запоріжжя-Маріуполь.

На Київщині з села Плесецьке до міста Фастів, а також сіл Севериновка, Червона Слобода, Рожев та Ситняки до міста Біла Церква було евакуйовано 289 людей.

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"Нарешті вдалося повторно дістатися і до міста Бородянка, звідки сьогодні евакуювали до міста Біла Церква 62 людини", - повідомила Верещук.

На Луганщині з міст Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Попасна, Гірське та селища Нижнє у суботу евакуювали 526 людей. Також у зазначені міста було передано 80 тон гуманітарної допомоги.

Що передувало: Раніше заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив, що у Запорізькій області відновлено рух колони з 4 тисячами евакуйованих маріупольців, яку два дні блокували російські військові.

Теми: евакуаціяВерещук
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