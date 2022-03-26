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Гумкоридорами эвакуировали еще 5 тысяч человек, добрались и до Бородянки

Катерина ТищенкоСуббота, 26 марта 2022, 21:04
Гумкоридорами эвакуировали еще 5 тысяч человек, добрались и до Бородянки
Ирина Верещук, фото МинТОТ

В субботу гуманитарными коридорами было эвакуировано 5208 человек, в том числе состоялась эвакуация из Бородянки и сел Киевской области.

Источник: глава МинТОТ Ирина Верещук на брифинге

Прямая речь: "Из 10 согласованных гуманитарных коридоров сработали все. Всего эвакуировано 5208 человек".

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Детали: В Донецкой области из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте добрался за день 331 человек.

"Сегодня нам наконец-то удалось довезти в Запорожье мариупольцев, которых вчера эвакуировали из Бердянска. Все 4000 человек сейчас уже в безопасности", – сообщила она.

По словам Верещук, на воскресенье Украина будет договариваться об открытии гуманитарного коридора на маршруте Запорожье-Мариуполь.

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В Киевской области из села Плесецкое в город Фастов, а также сел Севериновка, Красная Слобода, Рожев и Ситняки в город Белая Церковь были эвакуированы 289 человек.

"Наконец-то удалось повторно добраться и в город Бородянка, откуда сегодня эвакуировали в город Белая Церковь 62 человека", - сообщила Верещук.

В Луганской области из городов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная, Горное и поселка Нижнее в субботу эвакуировали 526 человек. Также в указанные города было передано 80 тонн гуманитарной помощи.

Что предшествовало: Ранее зампредседателя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что в Запорожской области возобновлено движение колонны с 4 тысячами эвакуированных мариупольцев, которую два дня блокировали российские военные.

Темы: эвакуацияВерещук
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