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На Запоріжжі українські захисники звільнили два села

Денис КарловськийСубота, 26 березня 2022, 21:16
На Запоріжжі українські захисники звільнили два села
Фото ілюстратвине: фонд "повернись живим"

Мелітопольський батальйон територіальної оборони здійснив успішну наступальну операцію, звільнивши Малинівку й Полтавку на схід від Гуляйполя. 

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація

Дослівно: "У результаті успішної наступальної операції силами Мелітопольського батальйону територіальної оборони разом із іншими підрозділами Сил оборони Запорізького краю були повністю звільнені від російських окупантів села Полтавка та Малинівка на схід від міста Гуляйполе".

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Деталі: За інформацією Запорізької окремої бригади тероборони, на цьому напрямку українські захисники ліквідували до 80 одиниць живої сили, декілька одиниць бронетехніки, а також захопили документи і зброю мотострілкового підрозділу РФ.

Що було раніше: 25 березня стало відомо, що в захопленому Мелітополі 70 військовослужбовців РФ влаштували бунт проти командування й відмовились виконувати накази.

Теми: Запорізька областьЗбройні силибойові діїРосія
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