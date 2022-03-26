В Запорожской области украинские защитники освободили два села

Мелитопольский батальон территориальной обороны совершил успешную наступательную операцию, освободив Малиновку и Полтавку к востоку от Гуляйполя.

Источник: Запорожская областная военная администрация

Дословно: "В результате успешной наступательной операции силами Мелитопольского батальона территориальной обороны вместе с другими подразделениями Сил обороны Запорожского края были полностью освобождены от российских оккупантов села Полтавка и Малиновка к востоку от города Гуляйполе".

Детали: По информации Запорожской отдельной бригады теробороны, в этом направлении украинские защитники ликвидировали до 80 единиц живой силы, несколько единиц бронетехники, а также захватили документы и оружие мотострелкового подразделения РФ.

Что было раньше: 25 марта стало известно, что в захваченном Мелитополе 70 военнослужащих РФ устроили бунт против командования и отказались выполнять приказы.