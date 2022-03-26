Удари по Львову: В ОДА просять людей не ставати корегувальниками ворога

Голова Львівської ОДА/ОВА Максим Козицький заявив, що обстріли Львова у суботу показали необхідність нагадати про заборону публікації інформації про місце влучання російських ракет.

Джерело: Козицький у Telegram.

Деталі: "Передайте цю інформацію журналістам, блогерам та громадським активістам, які ведуть прямі трансляції чи поширюють дані, фото та відео атак на Львівщині до того як про це повідомили офіційні джерела.

Публікація інформації, де пролетіла ракета, куди потрапила, поблизу чого стався вибух до закінчення тривоги та офіційного повідомлення від ЛОВА може призвести до того, що ворог нанесе більш точний удар і постраждають мирні жителі та ті, хто поширив інформацію.

Поширення такої інформації може підпадати під статті №111 (державна зрада) та №114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.

Сьогоднішні події продемонстрували, що про це необхідно нагадати (...) Жодна сенсація не варта людських життів!".

Деталі: Козицький також звернувся до українців, які працюють перекладачами чи фіксерами в іноземних журналістів, аби вони також дізналися про його прохання.

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Що передувало: У суботу російські військові завдали кількох ударів по Львову.