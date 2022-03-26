Удари по Львову: В ОДА просять людей не ставати корегувальниками ворога

Голова Львівської ОДА/ОВА Максим Козицький заявив, що обстріли Львова у суботу показали необхідність нагадати про заборону публікації інформації про місце влучання російських ракет.

Джерело: Козицький у Telegram.

Деталі: "Передайте цю інформацію журналістам, блогерам та громадським активістам, які ведуть прямі трансляції чи поширюють дані, фото та відео атак на Львівщині до того як про це повідомили офіційні джерела.

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Публікація інформації, де пролетіла ракета, куди потрапила, поблизу чого стався вибух до закінчення тривоги та офіційного повідомлення від ЛОВА може призвести до того, що ворог нанесе більш точний удар і постраждають мирні жителі та ті, хто поширив інформацію.

Поширення такої інформації може підпадати під статті №111 (державна зрада) та №114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.

Сьогоднішні події продемонстрували, що про це необхідно нагадати (...) Жодна сенсація не варта людських життів!".

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Деталі: Козицький також звернувся до українців, які працюють перекладачами чи фіксерами в іноземних журналістів, аби вони також дізналися про його прохання.

Що передувало: У суботу російські військові завдали кількох ударів по Львову.