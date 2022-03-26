Удары по Львову: В ОГА просят людей не становиться корректировщиками врага

Глава Львовской ОГА/ОВА Максим Козицкий заявил, что обстрелы Львова в субботу показали необходимость напомнить о запрете публикации информации о месте попадания российских ракет.

Источник: Козицкий в Telegram.

Детали: "Передайте эту информацию журналистам, блоггерам и общественным активистам, которые ведут прямые трансляции или распространяют данные, фото и видео атак во Львовской области до того, как об этом сообщили официальные источники.

Публикация информации, где пролетела ракета, куда попала, вблизи чего произошел взрыв до окончания тревоги и официального сообщения от ЛОВА может привести к тому, что враг нанесет более точный удар и пострадают мирные жители и распространившие информацию.

Распространение такой информации может подпадать под статьи №111 (государственная измена) и №114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины.

Сегодняшние события продемонстрировали, что об этом необходимо напомнить (...) Никакая сенсация не стоит человеческих жизней!".

Детали: Козицкий также обратился к украинцам, которые работают переводчиками или фиксерами иностранных журналистов, чтобы они также узнали о его просьбе.

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Что предшествовало: Россияне нанесли несколько ударов по Львову в субботу вечером.