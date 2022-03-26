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Через обстріл нафтобази у Дубні поїзди рухатимуться із запізненням

Субота, 26 березня 2022, 22:02

"Укрзалізниця" повідомила про затримку деяких пасажирських поїздів черех обстріл нафтобази у Дубні.

Джерело: "Укрзалізниця" в Telegram.

Дослівно: "Внаслідок пожежі через потрапляння ракети російських окупантів у нафтобазу в Дубно (Рівненщина) низка пасажирських поїздів прямуватимуть із затримкою на безпечній відстані. 

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Це стосується насамперед поїздів Івано-Франківськ - Кременчук та Львів - Полтава. Час затримки - до 2 годин, але можливі оперативні зміни".

Що передувало: 26 березня військові РФ поцілили в нафтобазу міста Дубно, що на Рівненщині.

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Теми: Рівненська областьзалізниця
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