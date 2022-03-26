Из-за обстрела нефтебазы в Дубно поезда будут двигаться с опозданием
Суббота, 26 марта 2022, 23:02
"Укрзализныця" сообщила о задержке некоторых пассажирских поездов из-за обстрела нефтебазы в Дубне.
Источник: "Укрзализныця" в Telegram.
Дословно: "В результате пожара из-за попадания ракеты российских оккупантов в нефтебазу в Дубно (Ровенская область) ряд пассажирских поездов будут следовать с задержкой на безопасном расстоянии.
Это касается прежде всего поездов Ивано-Франковск – Кременчуг и Львов – Полтава. Время задержки – до 2 часов, но возможны оперативные изменения".
Что предшествовало: 26 марта военные РФ попали в нефтебазу города Дубно Ровенской области.
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