Из-за обстрела нефтебазы в Дубно поезда будут двигаться с опозданием

"Укрзализныця" сообщила о задержке некоторых пассажирских поездов из-за обстрела нефтебазы в Дубне.

Источник: "Укрзализныця" в Telegram.

Дословно: "В результате пожара из-за попадания ракеты российских оккупантов в нефтебазу в Дубно (Ровенская область) ряд пассажирских поездов будут следовать с задержкой на безопасном расстоянии.

Это касается прежде всего поездов Ивано-Франковск – Кременчуг и Львов – Полтава. Время задержки – до 2 часов, но возможны оперативные изменения".

Что предшествовало: 26 марта военные РФ попали в нефтебазу города Дубно Ровенской области.