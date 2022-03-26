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Президент: Хто керує євроатлантичною спільнотою, невже досі Москва?

Катерина ТищенкоСубота, 26 березня 2022, 22:39
Президент: Хто керує євроатлантичною спільнотою, невже досі Москва?
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вкотре закликає західні країни надати Україні літаки, танки, системи ППО та протикорабельну зброю для захисту від Росії.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Яка ціна цієї безпеки (України і Європи – ред.)? Це дуже конкретно: це літаки для України, танки, протиракетна оборона, протикорабельна зброя. Це те, що є у наших партнерів, що у них просто припадає пилом".

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Деталі: Зеленський знову зазначив, що Україна просить лише 1% літаків і танків, які є у НАТО.

"Ми не просимо більше, а чекаємо вже 31 день. Тож хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва через залякування? Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні. Саме партнерам потрібно, бо це безпека Європи", - наголосив президент.

Він повідомив, що після розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою говорив із захисниками Маріуполя.

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"Хоча б десяток їхньої хоробрості тим, хто вже 31 день думає, як же передати десяток літаків або танків", - дорікнув Зеленський.

Він також розповів про переговори представників США у Польщі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Резніковим, до яких приєднався і президент США Джо Байден.

Пряма мова: "Як мені доповіли, переговори стосувалися зокрема і цих життєво важливих інтересів, про які я зазначив вище. Стосувалися того, що ми дійсно потребуємо, поки продовжується цей пінг-понг, хто і як повинен передати нам літаки та інші інструменти захисту.

Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках. А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків і іншої бронетехніки та обов’язково, ще раз, літаків. …І це мають знати якнайшвидше люди на землі. Щоб всі зрозуміли, хто і чому просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення, життєво важливе".

Більше деталей: Зеленський зазначив, що ЗСУ вже захопили певну кількість російських танків на полі бою.

"Але все ж народи світу точно не зрозуміють, якщо поле бою в Україні буде більшим постачальником танків для захисту свободи в Європі, ніж наші партнери", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що необхідність допомоги Україні – це позиція не тільки нашої країни, але й абсолютної більшості населення Європи.

"Хай подивляться на актуальні опитування громадської думки у світі. А якщо не хочуть чути думку людей, то почуйте удари російських ракет, які б’ють зовсім поруч із польським кордоном. Чи ви чекаєте гуркіт російських танків?", - запитав президент.

Теми: ЗеленськийНАТОРосіязброя
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