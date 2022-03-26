Президент: Хто керує євроатлантичною спільнотою, невже досі Москва?

Президент Володимир Зеленський вкотре закликає західні країни надати Україні літаки, танки, системи ППО та протикорабельну зброю для захисту від Росії.

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Яка ціна цієї безпеки (України і Європи – ред.)? Це дуже конкретно: це літаки для України, танки, протиракетна оборона, протикорабельна зброя. Це те, що є у наших партнерів, що у них просто припадає пилом".

Деталі: Зеленський знову зазначив, що Україна просить лише 1% літаків і танків, які є у НАТО.

"Ми не просимо більше, а чекаємо вже 31 день. Тож хто керує євроатлантичною спільнотою? Невже досі Москва через залякування? Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні. Саме партнерам потрібно, бо це безпека Європи", - наголосив президент.

Він повідомив, що після розмови з президентом Польщі Анджеєм Дудою говорив із захисниками Маріуполя.

"Хоча б десяток їхньої хоробрості тим, хто вже 31 день думає, як же передати десяток літаків або танків", - дорікнув Зеленський.

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Він також розповів про переговори представників США у Польщі з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром оборони Олексієм Резніковим, до яких приєднався і президент США Джо Байден.

Пряма мова: "Як мені доповіли, переговори стосувалися зокрема і цих життєво важливих інтересів, про які я зазначив вище. Стосувалися того, що ми дійсно потребуємо, поки продовжується цей пінг-понг, хто і як повинен передати нам літаки та інші інструменти захисту.

Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках. А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків і іншої бронетехніки та обов’язково, ще раз, літаків. …І це мають знати якнайшвидше люди на землі. Щоб всі зрозуміли, хто і чому просто побоявся запобігти цій трагедії. Просто побоявся ухвалити рішення, життєво важливе".

Більше деталей: Зеленський зазначив, що ЗСУ вже захопили певну кількість російських танків на полі бою.

"Але все ж народи світу точно не зрозуміють, якщо поле бою в Україні буде більшим постачальником танків для захисту свободи в Європі, ніж наші партнери", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що необхідність допомоги Україні – це позиція не тільки нашої країни, але й абсолютної більшості населення Європи.

"Хай подивляться на актуальні опитування громадської думки у світі. А якщо не хочуть чути думку людей, то почуйте удари російських ракет, які б’ють зовсім поруч із польським кордоном. Чи ви чекаєте гуркіт російських танків?", - запитав президент.