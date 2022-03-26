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Зеленский: Кто руководит евроатлантическим сообществом, неужели Москва?

Катерина ТищенкоСуббота, 26 марта 2022, 22:39
Зеленский: Кто руководит евроатлантическим сообществом, неужели Москва?
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призывает западные страны предоставить Украине самолеты, танки, системы ПВО и противокорабельное оружие для защиты от России.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Какова цена этой безопасности (Украины и Европа – ред.)? Это очень конкретно: это самолеты для Украины, танки, противоракетная оборона, противокорабельное оружие. Это то, что есть у наших партнеров, что у них просто пылится".

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Детали: Зеленский снова отметил, что Украина просит всего 1% самолетов и танков, которые есть у НАТО.

"Мы не просим больше, а ждем уже 31 день. Так кто же руководит евроатлантическим сообществом? Неужели до сих пор Москва через устрашение? Партнерам нужно активизировать помощь Украине. Именно партнерам нужно, потому что это безопасность Европы", - подчеркнул президент.

Он сообщил, что после разговора с президентом Польши Анджеем Дудой разговаривал с защитниками Мариуполя.

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"Хотя бы десяток их храбрости тем, кто уже 31 день думает, как передать десяток самолетов или танков", - упрекнул Зеленский.

Он также рассказал о переговорах представителей США в Польше с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром обороны Алексеем Резниковым, к которым присоединился и президент США Джо Байден.

Прямая речь: "Как мне доложили, переговоры касались, в том числе, и этих жизненно важных интересов, о которых я отметил выше. Касались того, в чем мы действительно нуждаемся, пока продолжается этот пинг-понг, кто и как должен передать нам самолеты и другие инструменты защиты.

Украина не может сбивать российские ракеты с дробовиков, с пулеметов, которых слишком много в поставках. А деблокировать Мариуполь невозможно без достаточного количества танков и другой бронетехники и обязательно, еще раз, самолетов. …И это должны знать как можно быстрее люди на земле. Чтобы все поняли, кто и почему просто побоялся предотвратить эту трагедию. Просто побоялся принять решение, жизненно важное".

Больше деталей: Зеленский отметил, что ВСУ уже захватили определенное количество российских танков на поле боя.

"Но все же народы мира точно не поймут, если поле боя в Украине будет большим поставщиком танков для защиты свободы в Европе, чем наши партнеры", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что необходимость помощи Украине – это позиция не только нашей страны, но и абсолютного большинства населения Европы.

"Пусть посмотрят актуальные опросы общественного мнения в мире. А если не хотят слышать мнение людей, то услышьте удары российских ракет, которые бьют совсем рядом с польской границей. Или вы ждете грохота российских танков?", - спросил президент.

Темы: ЗеленскийНАТОРосcияоружие
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