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У зоні відчуження 31 осередок пожежі, підвищується забруднення – Міндовкілля

Катерина ТищенкоСубота, 26 березня 2022, 23:04
У зоні відчуження 31 осередок пожежі, підвищується забруднення – Міндовкілля
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ПОЖЕЖІ В ЧАЕС, GETTY IMAGES

У зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС виявлено 31 осередок пожеж на загальній площі 10 111 га, підвищується радіоактивне забруднення.

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів

Дослівно: "Внаслідок бойових дій та підпалів рашистами лісів і перелогів зони відчуження відбувається підвищення рівня радіоактивного забруднення повітря".

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"Наразі супутникові дані свідчать про виникнення 31 осередку великих пожеж у природних екосистемах і покинутих селах зони відчуження, що складають загальну площу понад 10 111 га".

Деталі: У міністерстві зазначили, що пожежі у зоні відчуження несуть великі радіологічні ризики. До широкомасштабного російського вторгнення радіаційний фон там контролювався за допомогою Автоматизованої системи контролю радіаційного стану у 39 пунктах. Наразі такий контроль та гасіння пожеж неможливі внаслідок окупації російськими військами.

Повідомляється, що фіксувати великі пожежі сьогодні допомагають супутникові знімки NASA та Європейського космічного агентства ESA. Однак у міністерстві не виключають існування значної кількості менших джерел загоряння.

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"…завдяки сприятливим погодним умовам, пожежі наразі самозгасають. Однак через низку факторів у найближчий час прогнозується збільшення кількості та площі пожеж. Не виключаємо, що за сприятливих умов пожежі набудуть катастрофічних масштабів 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Що передувало: У зоні відчуження біля Чорнобильської АЕС вирують лісові пожежі, Україна повідомила про це МАГАТЕ.

Теми: Чорнобильпожежа
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