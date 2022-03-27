В зоне отчуждения 31 очаг пожара, повышается загрязнение – Минприроды

В зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС обнаружен 31 центр пожаров на общей площади 10 111 га, повышается радиоактивное загрязнение.

Источник: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов

Дословно: "В результате боевых действий и поджогов рашистами лесов и перелогов зоны отчуждения происходит повышение уровня радиоактивного загрязнения воздуха".

"В настоящее время спутниковые данные свидетельствуют о возникновении 31 очага крупных пожаров в природных экосистемах и покинутых селах зоны отчуждения, составляющих общую площадь более 10 111 га".

Детали: В министерстве отметили, что пожары в зоне отчуждения несут большие радиологические риски. До широкомасштабного российского вторжения радиационный фон там контролировался с помощью автоматизированной системы контроля радиационного состояния в 39 пунктах. Пока такой контроль и тушение пожаров невозможны в результате оккупации российскими войсками.

Сообщается, что фиксировать большие пожары помогают спутниковые снимки NASA и Европейского космического агентства ESA. Однако в министерстве не исключают существования значительного количества меньших источников возгорания.

"…благодаря благоприятным погодным условиям, пожары сейчас самоугасают. Однако в силу ряда факторов в ближайшее время прогнозируется увеличение количества и площади пожаров. Не исключаем, что при благоприятных условиях пожары приобретут катастрофические масштабы 2020 года", - говорится в сообщении.

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Что предшествовало: В зоне отчуждения возле Чернобыльской АЭС бушуют лесные пожары, Украина сообщила об этом МАГАТЭ.