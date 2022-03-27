Сумщина: у звільненому Тростянці нема зв’язку і замінована лікарня – голова ОВА

У звільненому від загарбників Тростянці залишається багато замінованих об’єктів, у тому числі лікарня.

Джерело: голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Працюємо над тим, аби відновити життя у місті якомога швидше. Багато об'єктів по місту, у тому числі і лікарня, лишаються замінованими.

Реклама:

Закликаю усіх мешканців Тростянця бути максимально обережними. Про підозрілі предмети повідомляти нашим військовим".

"Як тільки військові дали дозвіл цивільним, ми виїхали туди з гуманітарним конвоєм до звільнених громад. Привезли людям медикаменти першої необхідності, життєво важливі ліки. Також, заздалегідь сформовані продуктові набори, предмети гігієни, дитяче харчування і підгузки.

Наразі зв’язку у місті Тростянець майже немає. Тому, інформування щодо роздачі гуманітарної допомоги буде відбуватися завтра наступним чином: по місту будуть їздити машини рятувальників із гучномовцем. Разом із капеланом та місцевими волонтерами будемо роздавати гуманітарну допомогу тим, хто більше цього потребує".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Також Живицький повідомив, що в неділю організували евакуацію людей з Тростянця, які залишилися без житла, і поранених, яким потрібна допомога лікарів.

Крім того, голова ОВА оприлюднив відео зі звільненого Тростянця з величезними руйнуваннями, десятками одиниць спаленої техніки.