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Тростянець звільнено від російських військових

Субота, 26 березня 2022, 19:49

Українські захисники звільнили місто Тростянець Сумської області.

Джерело: 93-тя ОМБр Холодний Яр на Facebook.

Дослівно: "Тростянець звільнений від російської окупації. Сьогодні силами 93 бригади Холодний Яр, за допомогою територіальної оборони і місцевих партизанів, місто Тростянець на Сумщині звільнили від російських окупаційних військ.

Холодноярцям і вдалося вигнати з місця "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію. Цьому передувало ураження командного пункту разом із керівним складом 96-ї окремої розвідувальної бригади ще в перші дні оборони Охтирки і боїв за Тростянець. 

Зазнавши низки невдач, російська армія втікала з Тростянця, лишаючи озброєння, техніку та боєприпаси, які 93 бригада використає для звільнення інших українських міст від окупації".

Пізніше голова Сумської ОВА Дмитро Живицький підтвердив інформацію про звільнення міста.

Що передувало: За місто Тростянець на Сумщині точилися запеклі бої. Зокрема, у п'ятницю під час боїв у Тростянецькій громаді було пошкоджено газопровід.

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Теми: Сумська областьЗбройні силивійна
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