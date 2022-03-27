Сумщина: в освобожденном Тростянце нет связи и заминирована больница – глава ОВА

В освобожденном от захватчиков Тростянке остается много заминированных объектов, в том числе больница.

Источник: председатель Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Работаем над тем, чтобы восстановить жизнь в городе как можно скорее. Многие объекты по городу, в том числе и больница, остаются заминированными".

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Призываю всех жителей Тростянца быть максимально осторожными. О подозрительных предметах сообщать нашим военным".

"Как только военные дали разрешение гражданским, мы выехали туда с гуманитарным конвоем в освобожденные общины. Привезли людям медикаменты первой необходимости, жизненно важные лекарства. Также, заранее сформированные продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники".

Пока связи в городе Тростянец почти нет. Поэтому информирование о раздаче гуманитарной помощи будет проходить завтра следующим образом: по городу будут ездить машины спасателей с громкоговорителем. Вместе с капелланом и местными волонтерами будем раздавать гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается".

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Детали: Также Живицкий сообщил, что в воскресенье организовали эвакуацию оставшихся без жилья людей из Тростянца и раненых, которым нужна помощь врачей.

Кроме того, глава ОВА обнародовал видео из освобожденного Тростянца с огромными разрушениями, десятками единиц сожженной техники.