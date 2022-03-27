Сумщина: в освобожденном Тростянце нет связи и заминирована больница – глава ОВА
В освобожденном от захватчиков Тростянке остается много заминированных объектов, в том числе больница.
Источник: председатель Сумской ОВА/ОДА Дмитрий Живицкий
Прямая речь: "Работаем над тем, чтобы восстановить жизнь в городе как можно скорее. Многие объекты по городу, в том числе и больница, остаются заминированными".
Призываю всех жителей Тростянца быть максимально осторожными. О подозрительных предметах сообщать нашим военным".
"Как только военные дали разрешение гражданским, мы выехали туда с гуманитарным конвоем в освобожденные общины. Привезли людям медикаменты первой необходимости, жизненно важные лекарства. Также, заранее сформированные продуктовые наборы, предметы гигиены, детское питание и подгузники".
Пока связи в городе Тростянец почти нет. Поэтому информирование о раздаче гуманитарной помощи будет проходить завтра следующим образом: по городу будут ездить машины спасателей с громкоговорителем. Вместе с капелланом и местными волонтерами будем раздавать гуманитарную помощь тем, кто в этом нуждается".
Детали: Также Живицкий сообщил, что в воскресенье организовали эвакуацию оставшихся без жилья людей из Тростянца и раненых, которым нужна помощь врачей.
Кроме того, глава ОВА обнародовал видео из освобожденного Тростянца с огромными разрушениями, десятками единиц сожженной техники.