Радуцький закликав Червоний Хрест не відкривати офіс у Ростові

Червоний Хрест має намір відкрити офіс у Ростові-на-Дону, що допоможе Росії узаконити свої "гумкоридори". Проти цього виступив голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Верховної ради Михайло Радуцький.

Джерело: звернення Радуцького

Деталі: Радуцький написав відкрите звернення до Міжнародного товариства Червоного Хреста в якому закликав організацію не легітимізувати "гуманітарні коридори" на території Російської Федерації, не підтримувати викрадення населення України і примусове вивезення його на територію держави-агресора та змінити своє рішення.

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У зверненні зазначається, що Україна зверталася до Червоного Хреста з проханням терміново почати дії для організації "гуманітарних коридорів". Але окупанти не дотримуються досягнутих домовленостей і постійно зривають роботу "зелених коридорів".

Водночас за наявною в української сторони інформацією, Червоний Хрест має намір відкрити свій офіс в Ростові-на-Дону для нібито ефективнішої роботи на сході України.

"Такі дії Міжнародного товариства Червоного Хреста на тлі незаконного викрадення та вивезення ворогом наших громадян в Російську Федерацію, на тимчасово окуповану чи анексовану ним та непідконтрольну Україні територію України, яке вже відбувається сьогодні, є неприйнятними", — йдеться у зверненні.

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Нагадаємо: Українська влада просить "Червоний хрест" вивезти тисячі тіл російських окупантів до Росії, а російська влада не повідомляє своїм громадянам про людські втрати у війні проти України.

Українці масово закликають припинити підтримувати Міжнародний комітет Червоного Хреста (ICRC) та не надсилати пожертви організції.