Україна просить "Червоний хрест" вивезти тисячі тіл до Росії, РФ мовчить про втрати

Українська влада просить "Червоний хрест" вивезти тисячі тіл російських окупантів до Росії, а російська влада не повідомляє своїм громадянам про людські втрати у війні проти України.

Джерело: віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу в ОП, російське видання "Медуза"

Пряма мова Верещук: "Ми просимо, щоб Міжнародний Червоний хрест допоміг вивезти тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреб – і ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до Російської Федерації. У Російській Федерації мають знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі".

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Деталі: Верещук попросила Червоний хрест зробити все можливе, щоб вирішити цю гуманітарну проблему.

Міністр закликала росіян: "Зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше. В інший спосіб їх будуть тисячі".

Звернення Ірини Верещук до Міжнародного комітету Червоного Хреста. pic.twitter.com/nVmEpWyA43 ВІДЕО ДНЯ February 26, 2022

Російське видання "Медуза" пише, що "Міноборони РФ про втрати жодного разу не повідомляло", тоді як Офіс президента України вранці 26 лютого заявив, що за дві доби війни в Україні загинули понад 3500 російських військових та майже 200 потрапили в полон.