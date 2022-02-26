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Україна просить "Червоний хрест" вивезти тисячі тіл до Росії, РФ мовчить про втрати

Субота, 26 лютого 2022, 11:35
Ірина Верещук, скриншот

Українська влада просить "Червоний хрест" вивезти тисячі тіл російських окупантів до Росії, а російська влада не повідомляє своїм громадянам про людські втрати у війні проти України. 

Джерело: віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук на брифінгу в ОП, російське видання "Медуза"

Пряма мова Верещук: "Ми просимо, щоб Міжнародний Червоний хрест допоміг вивезти тіла російських солдатів до Російської Федерації. Це тисячі тіл окупантів. Це гуманітарна потреб – і ми просимо зробити так, щоб тіла російських окупантів покинули територію України і поїхали до Російської Федерації. У Російській Федерації мають знати, скільки таких тіл і скільки окупантів сьогодні лежить на українській землі". 

Деталі: Верещук попросила Червоний хрест зробити все можливе, щоб вирішити цю гуманітарну проблему. 

Міністр закликала росіян: "Зробіть так, щоб тіл ваших синів, ваших чоловіків було менше. В інший спосіб їх будуть тисячі".

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Російське видання "Медуза" пише, що "Міноборони РФ про втрати жодного разу не повідомляло", тоді як Офіс президента України вранці 26 лютого заявив, що за дві доби війни в Україні загинули понад 3500 російських військових та майже 200 потрапили в полон. 

Теми: війнаРосія
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