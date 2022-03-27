Радуцкий призвал Красный Крест не открывать офис в Ростове

Красный Крест намерен открыть офис в Ростове-на-Дону, что поможет России узаконить свои "гумкоридоры". Против этого выступил председатель Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной рады Михаил Радуцкий.

Источник: обращение Радуцкого

Детали: Радуцкий написал открытое обращение к Международному обществу Красного Креста, в котором призвал организацию не легитимировать "гуманитарные коридоры" на территории Российской Федерации, не поддерживать похищение населения Украины и принудительный вывоз его на территорию государства-агрессора и изменить свое решение.

В обращении отмечается, что Украина обращалась к Красному Кресту с просьбой срочно начать действия по организации "гуманитарных коридоров". Но оккупанты не придерживаются достигнутых договоренностей и постоянно срывают работу "зеленых коридоров".

В то же время, по имеющейся у украинской стороны информации, Красный Крест намерен открыть свой офис в Ростове-на-Дону для якобы более эффективной работы на востоке Украины.

"Такие действия Международного общества Красного Креста на фоне незаконного похищения и вывоза врагом наших граждан в Российскую Федерацию, на временно оккупированную или аннексированную им и неподконтрольную Украине территорию Украины, которое уже проходит сегодня, неприемлемо", — говорится в обращении.

Напомним: Украинские власти просят "Красный крест" вывезти тысячи тел российских оккупантов в Россию, а российские власти не сообщают своим гражданам о человеческих потерях в войне против Украины.