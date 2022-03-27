Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Радуцкий призвал Красный Крест не открывать офис в Ростове

Воскресенье, 27 марта 2022, 06:01
Михаил Радуцкий, фото с Facebook-страницы его комитета

Красный Крест намерен открыть офис в Ростове-на-Дону, что поможет России узаконить свои "гумкоридоры". Против этого выступил председатель Комитета по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Верховной рады Михаил Радуцкий.

Источник: обращение Радуцкого

Детали: Радуцкий написал открытое обращение к Международному обществу Красного Креста, в котором призвал организацию не легитимировать "гуманитарные коридоры" на территории Российской Федерации, не поддерживать похищение населения Украины и принудительный вывоз его на территорию государства-агрессора и изменить свое решение.

В обращении отмечается, что Украина обращалась к Красному Кресту с просьбой срочно начать действия по организации "гуманитарных коридоров". Но оккупанты не придерживаются достигнутых договоренностей и постоянно срывают работу "зеленых коридоров".

В то же время, по имеющейся у украинской стороны информации, Красный Крест намерен открыть свой офис в Ростове-на-Дону для якобы более эффективной работы на востоке Украины.

"Такие действия Международного общества Красного Креста на фоне незаконного похищения и вывоза врагом наших граждан в Российскую Федерацию, на временно оккупированную или аннексированную им и неподконтрольную Украине территорию Украины, которое уже проходит сегодня, неприемлемо", — говорится в обращении.

Напомним: Украинские власти просят "Красный крест" вывезти тысячи тел российских оккупантов в Россию, а российские власти не сообщают своим гражданам о человеческих потерях в войне против Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Красный КрествойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии

Байден не собирается говорить с Путиным – нужна "серьезная деэскалация"

Зеленский наказал двух генералов СБУ – лишил звания за "антигероизм"

Президент: Перегруппировка – часть тактики РФ, впереди будут битвы

Очередная партия оружия и другой помощи от США уже поступает в Украину

Все оккупанты покинули зону ЧАЭС

Все новости...
Красный Крест
В Красном Кресте объяснили, почему называют войну в Украине конфликтом
Российские военные в Украине прикрываются флагами Красного креста
В Красном Кресте говорят, что прилагают усилия к организации гуманитарных коридоров
Последние новости
04:31
СМИ: ЕС на саммите с Китаем потребует заверений, что Пекин не будет помогать России в войне
04:28
Россия перебрасывает ракетные комплексы в Гомель – Минобороны
03:55
США: Россияне повредили не менее шести зернохранилищ в Украине
03:40
Грузия заявила, что присоединяется к санкциям против России
03:12
США вводят отметку "пол Х" в паспортах
02:40
Мелитополь: Некоторые старшие по домам составляют для оккупантов списки брошенных квартир
02:14
"Где не стреляют – будем сеять" – глава Сумской ОВА
01:45
План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии
01:44
Президент Европарламента едет в Киев
01:41
Донецкая область: захватчики за сутки убили 5 гражданских и ранили 22
Все новости...