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Зведення Генштабу: На двох напрямках ЗСУ відбили 7 ворожих атак

Ольга Глущенко Неділя, 27 березня 2022, 05:57
Зведення Генштабу: На двох напрямках ЗСУ відбили 7 ворожих атак
фото: Генштаб

У Генштабі повідомляють, що за минулу добу ЗСУ відбили на Донецькому та Луганському напрямках відбили 7 атак ворога, знищили 8 танків та іншу техніку загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил відбито 7 ворожих атак. Українськими воїнами знищено 8 танків, 8 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки противника, один міномет. Втрати загарбників у живій силі уточнюються.

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Угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу уражено 1 літак, 12 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил була задіяна для винищувального прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація завдала нищівних ударів по визначених командуванням цілях та об’єктах  окупантів".

Деталі: Протягом місяця війни ворог зазнав значних втрат.

За наявною інформацією, на тимчасово-окупованій території автономної республіки Крим, до медичних закладів міста Севастополя щоденно прибуває в середньому від 50 до 100 поранених.

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"Морально-психологічний стан військ противника залишається низьким", – запевняють у Генштабі.

По маршрутах руху російських військових колон по території Республіки Білорусь відзначаються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії або їх обміну на спиртні напої.

Ворог не полишає спроб здійснити поповнення втрат автомобільної техніки та налагодити тилове забезпечення своїх бойових частин.

Окупанти продовжують тероризувати та залякувати місцеве населення на тимчасово зайнятих територіях. Мають місце непоодинокі випадки мародерства, викрадення людей і майна.

Теми: Збройні силивійна
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