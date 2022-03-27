Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб: На двух направлениях ВСУ отразили 7 вражеских атак

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 05:57
фото: Генштаб

В Генштабе сообщают, что за минувшие сутки ВСУ отбили на Донецком и Луганском направлениях, отбили 7 атак врага, уничтожили 8 танков и другую технику захватчиков.

Дословно: "На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражено 7 вражеских атак. Украинскими воинами уничтожены 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 – автомобильной техники противника, один миномет. Потери захватчиков в живой силе уточняются.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены 1 самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных сил была задействована для истребительного прикрытия войск и объектов. Ударная авиация нанесла сокрушительные удары по определенным командованием целям и объектам оккупантов".

Детали: В течение месяца войны враг понес значительные потери.

По имеющейся информации, на временно-оккупированной территории автономной республики Крым, в медицинские учреждения города Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых.

"Морально-психологическое состояние войск противника остается низким", – уверяют в Генштабе.

По маршрутам движения российских военных колонн по территории Республики Беларусь отмечаются нередкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии или их обмена на спиртные напитки.

ВИДЕО ДНЯ

Враг не оставляет попыток пополнить потери автомобильной техники и наладить тыловое обеспечение своих боевых частей.

Оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно занятых территориях. Имеют место редкие случаи мародерства, похищения людей и имущества.

Темы: Вооруженные силывойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия перебрасывает ракетные комплексы в Беларусь – Минобороны

Грузия заявила, что присоединяется к санкциям против России

План Путина захватить Украину уже провалился – глава армии Британии

Байден не собирается говорить с Путиным – нужна "серьезная деэскалация"

Зеленский наказал двух генералов СБУ – лишил звания за "антигероизм"

Президент: Перегруппировка – часть тактики РФ, впереди будут битвы

Все новости...
Вооруженные силы
Записки из теробороны. Павел Казарин - про армию и страну
Зеленский присвоил звание Героя Украины еще 15 военным
Сводка Генштаба: В Попасной враг совершил обстрел собственных позиций
Последние новости
05:33
Российские оккупанты под Черниговом уничтожили две колонны волонтеров
05:10
Зеленский наградил еще 136 военных
04:54
Армения не будет способствовать транзиту наемников на войну с Украиной – Пашинян
04:31
СМИ: ЕС на саммите с Китаем потребует заверений, что Пекин не будет помогать России в войне
04:28
Россия перебрасывает ракетные комплексы в Беларусь – Минобороны
03:55
США: Россияне повредили не менее шести зернохранилищ в Украине
03:40
Грузия заявила, что присоединяется к санкциям против России
03:12
США вводят отметку "пол Х" в паспортах
02:40
Мелитополь: Жители города составляют для оккупантов списки заброшенных квартир
02:14
"Где не стреляют – будем сеять" – глава Сумской ОВА
Все новости...