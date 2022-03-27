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Генштаб: На двух направлениях ВСУ отразили 7 вражеских атак

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 05:57
Генштаб: На двух направлениях ВСУ отразили 7 вражеских атак
фото: Генштаб

В Генштабе сообщают, что за минувшие сутки ВСУ отбили на Донецком и Луганском направлениях, отбили 7 атак врага, уничтожили 8 танков и другую технику захватчиков.

Дословно: "На Донецком и Луганском направлениях группировкой Объединенных сил отражено 7 вражеских атак. Украинскими воинами уничтожены 8 танков, 8 единиц бронированной и 3 – автомобильной техники противника, один миномет. Потери захватчиков в живой силе уточняются.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены 1 самолет, 12 БПЛА разных типов и 2 крылатые ракеты. Авиация Воздушных сил была задействована для истребительного прикрытия войск и объектов. Ударная авиация нанесла сокрушительные удары по определенным командованием целям и объектам оккупантов".

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Детали: В течение месяца войны враг понес значительные потери.

По имеющейся информации, на временно-оккупированной территории автономной республики Крым, в медицинские учреждения города Севастополя ежедневно прибывает в среднем от 50 до 100 раненых.

"Морально-психологическое состояние войск противника остается низким", – уверяют в Генштабе.

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По маршрутам движения российских военных колонн по территории Республики Беларусь отмечаются нередкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии или их обмена на спиртные напитки.

Враг не оставляет попыток пополнить потери автомобильной техники и наладить тыловое обеспечение своих боевых частей.

Оккупанты продолжают терроризировать и запугивать местное население на временно занятых территориях. Имеют место редкие случаи мародерства, похищения людей и имущества.

Темы: Вооруженные силывойна
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