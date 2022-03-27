Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські військові в Білорусі обмінюють паливо і провізію на спиртне – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 27 березня 2022, 06:22
Російські військові в Білорусі обмінюють паливо і провізію на спиртне – штаб
ФОТО: GETTY IMAGES

У Генштабі повідомляють, що російські військові, перебуваючи на території Білорусі, продають паливо і провізію або обмінюють їх на спиртне.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "По маршрутах руху російських військових колон по території Республіки Білорусь відзначаються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії або їх обміну на спиртні напої".

Реклама:

Деталі: У Генштабі ЗСУ морально-психологічний стан військ противника оцінюють як низький.

Нагадаємо: Раніше Генштаб повідомляв, що російська армія відводить декілька підрозділів у район Чорнобиля, згодом – у Білорусь для відновлення боєздатності та блокування Києва із південно-західного напрямку.

Теми: РосіявійнаБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
Росія відмовила Бразилії в участі в розслідуванні падіння літака Пригожина
В армії РФ багато дезертирів і"відмовників" – розвідка Британії
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
Усі новини...
Реклама: