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Російські військові в Білорусі обмінюють паливо і провізію на спиртне – штаб

Ольга Глущенко Неділя, 27 березня 2022, 06:22
ФОТО: GETTY IMAGES

У Генштабі повідомляють, що російські військові, перебуваючи на території Білорусі, продають паливо і провізію або обмінюють їх на спиртне.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "По маршрутах руху російських військових колон по території Республіки Білорусь відзначаються непоодинокі факти продажу військовослужбовцями палива та провізії або їх обміну на спиртні напої".

Деталі: У Генштабі ЗСУ морально-психологічний стан військ противника оцінюють як низький.

Нагадаємо: Раніше Генштаб повідомляв, що російська армія відводить декілька підрозділів у район Чорнобиля, згодом – у Білорусь для відновлення боєздатності та блокування Києва із південно-західного напрямку.

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Теми: РосіявійнаБілорусь
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