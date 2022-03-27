Российские военные в Беларуси обменивают топливо и провизию на спиртное – штаб

В Генштабе сообщают, что российские военные, находясь на территории Беларуси, продают топливо и провизию или обменивают их на спиртное.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "По маршрутам движения российских военных колонн по территории Республики Беларусь отмечаются нередкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии или их обмена на спиртные напитки".

Детали: В Генштабе ВСУ морально-психологическое состояние войск противника оценивают как низкое.

Напомним: Ранеее Генштаб сообщал, что российская армия отводит несколько подразделений в район Чернобыля, затем – в Беларусь для восстановления боеспособности и блокировки Киева с юго-западного направления.