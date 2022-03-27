Российские военные в Беларуси обменивают топливо и провизию на спиртное – штаб
Воскресенье, 27 марта 2022, 06:22
В Генштабе сообщают, что российские военные, находясь на территории Беларуси, продают топливо и провизию или обменивают их на спиртное.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "По маршрутам движения российских военных колонн по территории Республики Беларусь отмечаются нередкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии или их обмена на спиртные напитки".
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Детали: В Генштабе ВСУ морально-психологическое состояние войск противника оценивают как низкое.
Напомним: Ранеее Генштаб сообщал, что российская армия отводит несколько подразделений в район Чернобыля, затем – в Беларусь для восстановления боеспособности и блокировки Киева с юго-западного направления.