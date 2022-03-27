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​​Окупанти вбили ще трьох дітей за добу

Роман ПетренкоНеділя, 27 березня 2022, 08:59
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ, ВБИТІ РОСІЙСЬКИМИ ОКУПАНТАМИ

Станом на ранок 27 березня 139 дітей загинули й понад 205 поранені через збройну агресію Російської Федерації.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Найбільше постраждало дітей у Київській - 65, Харківській - 45, Донецькій - 53, Чернігівській - 38, Миколаївській - 29, Луганській - 25, Запорізькій - 19, Херсонській - 21, столиці - 16, Житомирській - 15 та Сумській - 14 областях.

26 березня двоє дітей отримали поранення через обстріл окупантами м. Мелітополя Запорізької області.

26 березня військовослужбовці Російської Федерації відкрили вогонь по місту Боярка в Київській області, внаслідок чого дитина отримала поранення.

Нагадаємо: Станом на 26 березня було вбитих 136 дітей.

Теми: дітивбивствоРосіявійна
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