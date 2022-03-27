Окупанти вбили ще трьох дітей за добу
Неділя, 27 березня 2022, 08:59
Станом на ранок 27 березня 139 дітей загинули й понад 205 поранені через збройну агресію Російської Федерації.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: Найбільше постраждало дітей у Київській - 65, Харківській - 45, Донецькій - 53, Чернігівській - 38, Миколаївській - 29, Луганській - 25, Запорізькій - 19, Херсонській - 21, столиці - 16, Житомирській - 15 та Сумській - 14 областях.
26 березня двоє дітей отримали поранення через обстріл окупантами м. Мелітополя Запорізької області.
26 березня військовослужбовці Російської Федерації відкрили вогонь по місту Боярка в Київській області, внаслідок чого дитина отримала поранення.
Нагадаємо: Станом на 26 березня було вбитих 136 дітей.