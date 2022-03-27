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Оккупанты убили еще троих детей за сутки

Роман ПетренкоВоскресенье, 27 марта 2022, 07:59
Оккупанты убили еще троих детей за сутки
УКРАИНСКИЕ ДЕТИ, УБИТЫЕ РОССИЙСКИМИ ОККУПАНТАМИ

По состоянию на утро 27 марта 139 детей погибли и более 205 ранены из-за вооруженной агрессии Российской Федерации.

Источник: Офис генпрокурора             

Детали: Больше всего пострадало детей в Киевской – 65, Харьковской – 45, Донецкой – 53, Черниговской – 38, Николаевской – 29, Луганской – 25, Запорожской – 19, Херсонской – 21, столице – 16, Житомирской – 15 и Сумской – 14 областях .

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26 марта двое детей получили ранения из-за обстрела оккупантами г. Мелитополя Запорожской области.

26 марта военнослужащие Российской Федерации открыли огонь по городу Боярка в Киевской области, в результате чего ребенок получил ранения.

Напомним: По состоянию на 26 марта было убито 136 детей.

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Темы: детиубийствоРосcиявойна
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